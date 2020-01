Roma, Fonseca: «Cristiano Ronaldo è un orgoglio» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il tecnico della Roma Fonseca ha elogiato il connazionale Cristiano Ronaldo a poche ore dalla sfida contro la Juventus Mancano ormai poche ore alla sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Roma, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ritroverà in campo da avversario il connazionale Cristiano Ronaldo. «È un orgoglio per noi portoghesi. Parliamo di un grandissimo giocatore, un simbolo del Portogallo, mi piace molto quando gioco contro di lui», ha ammesso Fonseca ai microfoni di Rai Sport. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

SkySport : ?? #Fonseca: 'Dobbiamo giocare con convinzione e voglia di vincere' #SkySport #JuveRoma #CoppaItalia - AlfredoPedulla : #Januzaj, contatti con la #Roma dopo pranzo. Piace a #Fonseca, valutazione 15 milioni, possibile anche in prestito con diritto di riscatto - spaziocalcio : I convocati della #Roma per la partita con la #Juventus: senza Džeko convocato il Primavera Felipe Estrella Galeazz… -