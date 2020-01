Migranti, Di Maio all'UE: "Ci aspettiamo che le nostre richieste vengano accolte" (Di martedì 21 gennaio 2020) Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio si è recato ieri a Bruxelles per prendere parte ai lavori del Consiglio Affari Esteri dell’Unione Europea e oggi si è trattenuto lì per una serie di incontri, a cominciare da quello con Ylva Johansson, commissaria europea agli Affari Interni e per le Migrazioni.In un lungo post su Facebook il titolare della Farnesina ha voluto comunicare ai suoi sostenitori, e ai cittadini italiani più in generale - in questo caso non si tratta di propaganda, ma di una comunicazione ufficiale - di aver fatto sentire la propria voce (o almeno di averci provato, il risultato si vedrà a breve):La Commissione Ue ha riaperto il negoziato in materia di migrazione e asilo e presto si arriverà a un nuovo patto europeo sulla questione migratoria. Oggi ho incontrato il vicepresidente Schinas e la commissaria agli Affari Interni e per le Migrazioni, Ylva Johansson, ai ... blogo

