Inzaghi: “Abbiamo dominato, c’e’ rammarico” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) "C'e' rammarico per essere usciti dalla Coppa Italia dopo una partita che in gran parte avevamo dominato": sono le prime parole di Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, dopo il ko ai quarti con il Napoli al San Paolo. "Sull'espulsione Leiva e' stato ingenuo a protestare, ma tutto nasce da una svista dell'arbitro: il fallo per il quale ha dato il giallo non c'era", ha detto Inzaghi alla Rai. "Avremmo dovuto evitare il gol all'inizio e mantenere la testa quando Hysaj e' stato espulso ed eravamo 11 contro 10. Ma si impara anche da queste serate". Un pensiero al derby: "Correa e' recuperato: ha giocato 40', non soffre, credo che ci dara' una mano domenica. Ora abbiamo cinque giorni per recuperare le forze. ilfogliettone

TweetNotizie : Lazio, Inzaghi: «Abbiamo dominato, troppi episodi a sfavore» - ilfogliettone : Inzaghi: 'Abbiamo dominato, c'e' rammarico' - - leggoit : Lazio, Inzaghi: «Abbiamo dominato, troppi episodi a sfavore» -