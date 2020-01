Harry e Meghan umiliati dalla Regina. Prima di lasciare devono restituirle tutti perfino i costosissimi regali di Natale. (Di martedì 21 gennaio 2020) Harry e Meghan oltre a titolo di altezze reali, dovranno rinunciare anche ai regali natalizi fatti da nonna Elisabetta. Dopo la riunione della famiglia reale a sandringham arriva il vero e proprio discorso di Natale della Regina Elisabetta. La Regina rivuole i regali di Harry e Meghan su La7 è stato trasmesso un vero doppiaggio divertente sul discorso della Regina a Natale. La Regina inglese viene ripresa mentre elenca una lista di oggetti che I Duchi del sussex dovrebbero restituire dopo la “Megxit” e in questo simpatico elenco appaiono “il retino da spiaggia” , ” i copertoni che stavano all’OVS “,” E la parrucca di silicone. L’intransigente nonna Elisabetta mette in guardia il nipote anche a riguardo di una valigia ” se non me la Pulisci te la spacco “. (Continua…) Comunque a parte gli scherzi La giovane coppia è ... howtodofor

