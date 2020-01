Trono Over, Pamela e Enzo parlano di matrimonio: “Ma c’è un problema” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Pamela e Enzo dopo Uomini e Donne si sposano? Amore a gonfie vele per la coppia del Trono Over matrimonio per Pamela e Enzo del Trono Over? Forse presto per parlarne direbbe qualcuno, ma la verità è che la coppia invece ne sta parlando eccome! Che l’amore fra i due proceda a gonfie vele è … L'articolo Trono Over, Pamela e Enzo parlano di matrimonio: “Ma c’è un problema” proviene da Gossip e Tv. gossipetv

trash_italiano : Giuseppe, ma chiudi tutto e vai al Trono Over a fare le sfilate. #cepostaperte - karol27052000 : @uominiedonne Avrà emozionato voi....personalmente sono solo contenta che questa pagliacciata sia finita...se il tr… - andreaemfan : @freakingsilence Per me stai parlando aramaico perchè (per me) i giovani sono proprio off limits, io bimbo solo del trono over -