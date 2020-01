La pantomima della Gregoretti: oggi in giunta la Lega dirà sì al processo a Salvini e la maggioranza non si presenterà (Di lunedì 20 gennaio 2020) Nel giorno del voto della giunta delle immunità del Senato sul caso Gregoretti, il segretario della Lega Matteo Salvini ha ribadito la sua richiesta: «I senatori della Lega questo voteranno: che si faccia questo processo politico, a chi ha difeso la sicurezza, i confini e l’onore di questo Paese». La riunione di maggioranza è convocata alle 15. A quanto si apprende, i senatori sarebbero orientati a non presentarsi al voto delle 17, che ufficializzerà il primo step per mandare o meno l’ex ministro dell’Interno a processo per il caso Gregoretti, vale a dire per il sequestro di 131 migranti a bordo della nave della guardia costiera italiana. «Guareschi diceva che ci sono momenti in cui per arrivare alla libertà bisogna passare dalla prigione. Siamo pronti, sono pronto», ha detto il leader del Carroccio, a margine di un’iniziativa elettorale della Lega oggi a ... open.online

