Grande Fratello Vip 4: Valeria Marini entra nella casa per un confronto con Rita Rusic? (Di lunedì 20 gennaio 2020) Questa sera, lunedì 20 gennaio 2020, andrà in onda in prima serata su Canale 5 la quarta puntata in diretta del Grande Fratello Vip 4. Saranno senz’altro moltissimi gli argomenti che il conduttore Alfonso Signorini e i suoi opinionisti Wanda Nara e Pupo dovranno affrontare con i ‘vipponi’. Dalle indiscrezioni presenti sul web pare proprio che questa sera entrerà un personaggio molto amato nella casa più spiata d’Italia ma con uno dei concorrenti non scorre buon sangue! Valeria Marini entrerà nella casa per avere finalmente un confronto diretto con la sua rivale Rita Rusic. Sicuramente ne vedremo delle belle. Grande Fratello Vip 4, per Rita Rusic incontro a sorpresa con la rivale Valeria Marini? Dopo che durante l’ultima puntata del GF Vip Rita Rusic ha avuto la possibilità di incontrare Vittorio Cecchi Gori, sembra che la concorrente avrà una ... ultimenotizieflash

