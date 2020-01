Antimafia digitale: Mottura (Inag), 'rating in cassetta attrezzi amministratore giudiziario' (Di lunedì 20 gennaio 2020) Palermo, 20 gen. (Adnkronos) - "Il rating reputazionale può diventare, con grande facilità, un passaporto reputazionale oggetto di un ologramma immodificabile, che non si può falsificare e che viene documentato attraverso procedure. Il rating diventa così uno strumento da tenere nella cassetta degli liberoquotidiano

TV7Benevento : Antimafia digitale: Mottura (Inag), 'rating in cassetta attrezzi amministratore giudiziario'... - RetweetPalermo : RT @TgrSicilia: Antimafia, arriva la valutazione digitale per le imprese. Il servizio di Simona Licandro - TgrSicilia : Antimafia, arriva la valutazione digitale per le imprese. Il servizio di Simona Licandro -