La seconda app non di Google a superare 5 miliardi di installazioni è quella che più usate (Di domenica 19 gennaio 2020) Di recente WhatsApp ha raggiunto quota 5 miliardi di download, risultato che ad oggi è stato ottenuto soltanto da poche applicazioni Android L'articolo La seconda app non di Google a superare 5 miliardi di installazioni è quella che più usate proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

reallybedgurl : RT @chiickpii: Io: non voglio una relazione Sempre io: uso regolarmente app di incontri, cercando uomini che siano attraenti e compatibili… - pao7uruguaya : RT @YamanAddiction: #Repost from @uominiedonne with @regram.app ... Abbiamo una regalo per tutti voi che siamo sicuri vi piacerà moltis… - ricciolaborioso : RT @YamanAddiction: #Repost from @uominiedonne with @regram.app ... Abbiamo una regalo per tutti voi che siamo sicuri vi piacerà moltis… -