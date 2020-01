Gattuso: «Dimissioni? Non sono venuto per stare un mese due mesi, mi piacciono le cose difficili» (Di domenica 19 gennaio 2020) Gattuso ci mette la faccia, nonostante la pessima prestazione del Napoli, l’allenatore non si tira indietro dal sottolineare nel post-partita a Sky le sue responsabilità. E nonostante la grande delusione conferma di non aver mai messo in discussione la sua permanenza al Napoli Lei si sente coinvolto in questo progetto «Ci mancherebbe mica sono venuto per stare un mese due mesi, mi piacciono le cose difficili, ci metto il mio bel faccione e voglio trovare le soluzioni con gli uomini del mio staff» L'articolo Gattuso: «Dimissioni? Non sono venuto per stare un mese due mesi, mi piacciono le cose difficili» ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

