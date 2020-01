Sci alpino, Riccardo Tonetti quinto nella combinata di Wengen: “Ho fatto un po’ di errori, speravo in un altro risultato” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Riccardo Tonetti ha concluso in quinta posizione la combinata di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. L’azzurro si era distinto nella discesa della mattina dove aveva conquistato un brillante settimo posto ma poi non è riuscito a rendere al meglio lungo lo slalom del pomeriggio, mancando così quel podio che sembrava ampiamente alla portata. Seconda top-5 consecutiva in questo format per il nostro portacolori che era già stato quarto a Bormio a fine dicembre. Riccardo Tonetti ha poi analizzato la sua prova ai microfoni della Rai: “Sono partito col piglio giusto per attaccare il podio ma purtroppo ho fatto un po’ di errori subito in cima, si è un po’ agganciato il parastinco al palo e poi sul muro ho fatto un errore che mi è costata tanto e purtroppo sono quinto. Va bene, sono comunque contento della gara e di come l’ho approcciata ... Leggi la notizia su oasport

