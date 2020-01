Il Comune di Roma lancia un concorso per assumere 1512 nuovi dipendenti: quando ci saranno le prove (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il Comune di Roma bandirà un concorso per l'assunzione di 1512 nuovi dipendenti, tra cui 42 dirigenti. La sindaca Raggi, in occasione della presentazione del concorsone alla stampa, ha dichiarato che l'intenzione del Campidoglio è "tornare al 100 per cento della pianta organica del corpo e ampliarlo". Leggi la notizia su fanpage

quattroruote : #Smog, il Comune di #Roma blocca tutte le #auto #diesel, anche le moderne #Euro6: una scelta incomprensibile… - virginiaraggi : #LaSindacaInforma numero 142 la trovi qui: - _Carabinieri_ : Ex vivaio forestale di Arcinazzo Romano: al suo interno, grazie ad un’iniziativa sviluppata insieme al Comune di Ro… -