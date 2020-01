Smog Lombardia: PM10 oltre i limiti a Milano, picco nel Lecchese (Di giovedì 16 gennaio 2020) Pessima qualità dell’aria in Lombardia: a Milano, secondo quanto riportato da Arpa regionale, anche ieri le 4 centraline attive in città hanno registrato valori di PM10 oltre i limiti, tra i 79 e i 96 microgrammi per metro cubo. Medesima situazione anche nella provincia del capoluogo lombardo, con 93 microgrammi a Pioltello-Limito, 83 a Cassano d’Adda, 81 a Turbigo e a 83 a Magenta. Superamenti della soglia limite a Monza (tra 95 e 97) e Meda (107), Como, Cantù e Erba (88, 99 e 91), Merate (60), Varese, Ferno, Busto Arsizio e Saronno (64, 87, 79 e 89). picco a Merate, nel Lecchese, dove si sono registrati 121 microgrammi per metro cubo.L'articolo Smog Lombardia: PM10 oltre i limiti a Milano, picco nel Lecchese Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

