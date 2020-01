Rosa Bazzi: “Io innamorata di un altro carcerato? È una stupidata” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Rosa Bazzi tramite il suo avvocato difensore della strage di Erba Diego Soddu ha smentito le voci che sostenevano l’ergastolana innamorata di un altro detenuto. Nessun nuovo innamoramento dunque per lei. Rosa Bazzi smentisce di essere innamorata Rosa Bazzi, 56 anni si trova in questo momento dentro le mura del carcere di Bollate e sta scontando l’ergastolo per la Strage di Erba. In quella terribile tragedia persero al vita: Raffaella Castagna, Youssef Marzouk, Paola Galli e Valeria Cherubini. Secondo le prime notizie, la donna doveva essersi innamorata nuovamente in carcere dell’ergastolano Marco Alberti detto “Mirko”, originario di Verona e incarcerato per un omicidio avvenuto nel 1998. Il mese scorso però mentre Alberti si trovava in semilibertà è stato travolto da un’auto e ucciso a Corsico, nella periferia di Milano mentre percorreva la statale 494 a piedi. Il settimanale ... Leggi la notizia su notizie

