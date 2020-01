Roma, i gemelli Egidio e Paris Cellini compiono cento anni: doppia festa (Di giovedì 16 gennaio 2020) I gemelli Egidio e Paris Cellini, ciociari, oggi a Roma, hanno festeggiato il loro centesimo compleanno insieme. Dall'infanzia all'incredibile traguardo raggiunto, passando per la Seconda Guerra Mondiale, una vita insieme. Per l'occasione figli, nipoti e pronipoti hanno organizzato due feste grandiose. Leggi la notizia su fanpage

TerlizziGerardo : RT @Tg3web: In Calabria, in un'operazione contro la 'ndrangheta, sono finiti in manette un cardiologo del policlinico Gemelli di Roma, un m… - socialmiliac : Paris ed Egidio: due gemelli di Roma compiono 100 anni - di_maula : Arrestato cardiologo del Gemelli di Roma, riciclava i soldi della cosca Grande Aracri -