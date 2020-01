Mortal Kombat 11: Joker torna a mostrarsi in un nuovo trailer (Di giovedì 16 gennaio 2020) Mortal Kombat 11 continua ad espandersi con aggiornamenti e DLC, e per quanto riguarda le imminenti aggiunte c'è da segnalare quella di un volto molto familiare.Infatti, Joker dell'universo DC arriverà in Mortal Kombat il prossimo 28 gennaio per i possessori del Kombat Pack.Tutti gli altri giocatori potranno giocare con il personaggio a partire dal prossimo 4 febbraio. Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

