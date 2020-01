“Io expat in Germania, mia sorella in Argentina. È stato nostro padre a dirci di andare via dalla Sicilia” (Di giovedì 16 gennaio 2020) “Pochi giorni prima del mio orale di maturità mio padre mi disse di andarmene dalla Sicilia. Di proseguire i miei studi e trovare lavoro all’estero“. Una proposta che sconvolge i piani di Giosuè Comunale, che prima voleva laurearsi a Palermo in economia e solo dopo partire per il Nord Italia o l’Europa. Invece, papà Calogero aiuta il figlio a bruciare le tappe. Lo stesso fa con la figlia maggiore Grazia, già laureata in letteratura e da tempo alla ricerca di un lavoro. I due fratelli partono a dieci giorni di distanza: il 7 ottobre 2014 parte Giosuè per la Germania, il 17 ottobre Grazia si imbarca su un volo per l’Argentina. Da allora non sono più tornati, se non per qualche giorno di vacanza. Grazia ora vive a Rosario, nella provincia di Santa Fe, dove ha trovato lavoro come insegnante di italiano: aiuta gli argentini che vogliono, a loro volta, emigrare ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

