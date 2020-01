Stefano e Belen, ma quali mobili pregiati: acquisto low cost, prezzo e luogo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Stefano e Belen, ma quali mobili pregiati: l’acquisto è low cost, prezzo e luogo (molto popolare) della spesa. E De Martino si mette pure a fare l’aggiustatutto: “Per la prima volta ce l’ho fatta” E chi l’ha detto che i vip comprano solo cose pregiatissime e lussuose? Stefano De Martino ‘ha badato a spese’ stavolta … L'articolo Stefano e Belen, ma quali mobili pregiati: acquisto low cost, prezzo e luogo proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

MyDearAl : Io comunque un ritorno alla Belen e Stefano tra Giulia de Lellis e Damante me lo meritavo... gesù pensaci tu - zazoomnews : Belen parole a sorpresa per Stefano De Martino: “Lo sai vero?” - #Belen #parole #sorpresa #Stefano - KontroKulturaa : Avete mai visto il suocero di Belen Rodriguez? Ecco il signor Enrico, bello come il figlio Stefano De Martino [FOTO… -