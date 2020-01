LIVE Dinamo Sassari-Torun, Champions League basket 2020 in DIRETTA: 40-33, la difesa dei sardi fattore chiave dei primi due quarti (Di mercoledì 15 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – Sassari: Jerrells 10; Torun: Aminu 8 Sassari non riesce a costruire il tiro, finisce così il secondo quarto sul 40-33 a favore della Dinamo. 40-33 Segna l’aggiuntivo Wright. 40-32 Wright sbaglia, coglie il rimbalzo in attacco, l’azione si ricostruisce e l’ex di cinque squadre italiane segna e subisce anche il fallo di Sorokas, andando in lunetta a 3″5 dalla seconda sirena. Tenta un gran intercetto Michele Vitali, non riesce però a tenere la palla in campo. 16″3 del quarto e 3″7 dell’azione per Torun. 40-30 Tap in di Aminu, time out di Pozzecco. 40-28 Tocco a canestro irregolare di Bilan nel tentativo di spazzare la palla dal ferro, due punti di Wright in penetrazione. Ultimo minuto del quarto in arrivo. 40-26 Arrivano i primi due di Spissu! Bilan si è rialzato senza ... Leggi la notizia su oasport

