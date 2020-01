Gli Xbox Game Studios sono ancora aperti a nuove acquisizioni (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Mentre gli Xbox Game Studios sono in gran parte in "modalità di esecuzione", al lavoro su nuovi giochi per Xbox Series X, Phil Spencer ha dichiarato a Stevivor che ci sono ancora lacune e c'è la necessità di "nuovi punti di vista".All'E3 2018, Spencer confermò che gli Xbox Game Studios avevano acquisito Ninja Theory (Hellblade: Senua's Sacrifice), Compulsion Games (We Happy Few), Undead Labs (State of Decay 2) e Playground Games (Forza Horizon 4), oltre a un nuovo studio chiamato The Initiative. Questo è stato seguito dall'acquisizione di Obsidian (The Outer Worlds) e inXile Entertainment (Wasteland 3) più tardi nello stesso anno. Mentre Spencer è soddisfatto della crescita di Xbox Game Studios, afferma che c'è ancora spazio per miglioramenti."Siamo sempre aperti", ha detto Spencer quando gli è stato chiesto se era ancora interessato ad acquisire nuovi sviluppatori. "Mi è piaciuta la ... Leggi la notizia su eurogamer

FM_Pagano : Warface su PS5 e Xbox Series X: gli autori discutono di grafica nextgen e CryEngine - 0Sucram : #DragonBallKakarot il #Game peserà 34.72GB (più gli 11GB delle due patch al Day One) #Xbox - cyberanimax : -