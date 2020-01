Decreti sicurezza, l’appello di Orfini al Pd: “Se non si cancellano governo non vada avanti” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il deputato del Pd, Matteo Orfini, in un'intervista a Fanpage.it chiede al suo partito di lanciare un ultimatum al Movimento 5 Stelle e di pretendere l'abolizione dei Decreti sicurezza: "Io vorrei che il Pd dicesse che per noi per andare avanti con questa esperienza di governo il punto fermo è l’abrogazione dei Decreti sicurezza. Se no non si va avanti". Leggi la notizia su fanpage

