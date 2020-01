Cast e personaggi de Le due Verità, la miniserie dal giallo di Agatha Christie su Paramount il 15 e 16 gennaio (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il Cast e personaggi de Le due Verità debuttano su Sky Atlantic per due serate consecutive all'insegna del giallo. Dopo il lancio su Sky Atlantic, la miniserie ispirata all'omonimo romanzo della regina del giallo Agatha Christie verrà trasmessa anche in chiaro. La produzione BBC si compone di tre episodi, arrivati in Italia sia in un’unica serata su Sky Cinema, e successivamente nella struttura in due episodi come su Sky Atlantic e Paramount Channel.Al centro di Ordeal by Innocence, questo il titolo originale, c'è l'assurdo e misterioso omicidio, avvenuto durante il Natale del 1954. Rachel Argyll, ricca filantropa inglese, viene trovata morta nella sua tenuta residenziale, dove viveva col marito Leo e con i cinque figli adottivi, Mary, Mickey, Jack, Tina e Hester, e la loro cameriera, Kirsten Lindquist. A essere incolpato e arrestato è il figlio adottivo della donna, Jack. Il ... Leggi la notizia su optimaitalia

