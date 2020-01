Sanremo 2020 ospiti: ecco chi parteciperà al Festival (Di martedì 14 gennaio 2020) Sanremo 2020 ospiti: durante la prima conferenza stampa della 70esima edizione del Festival della canzone italiana sono state annunciate le star che calcheranno il palco dell’Ariston. Tra gli ospiti confermati ci sarà Fiorello, che aveva già annunciato la sua presenza al Festival di Sanremo a Dicembre con il suo VivaRaiPlay!. Il mattatore sarà ospite durante tutta la durata della kermesse musicale. Dopo tanti anni torna come ospite anche Roberto Benigni. L’ultima partecipazione lo aveva visto fare un’entrata trionfale nel teatro in groppa ad un cavallo bianco. Ci sarà anche il cast de La mia Banda suona il Pop, film che sarà al cinema a partire dal 20 Febbraio. Nel cast i nomi di Christian De Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiario, Paolo Rossi e Natasha Stefanenko. Tra i cantanti confermati come ospiti troviamo Emma (ex valletta della kermesse), Tiziano ... Leggi la notizia su trendit

trash_italiano : #Sanremo2020: Mara Venier condurrà insieme ad Amadeus la serata finale - team_world : OSPITI #SANREMO2020: nel corso della Conferenza Stampa, Amadeus ha svelato i nomi degli ospiti attesi sul palco del… - Paoletta_F : #Sanremo2020, Amadeus e il suo festival tra palco e città. Le dichiarazioni, le donne e gli ospiti annunciati (da… -