Ma quale generazione Corbyn, i giovani ora chiedono altro (ma in segreto) (Di martedì 14 gennaio 2020) Londra. In Inghilterra molti giovani laburisti vogliono allontanarsi dalle politiche di Jeremy Corbyn ma temono di manifestare pubblicamente le loro idee e proporre un’alternativa. Ieri sono stati ufficializzati i nomi dei candidati alle primarie del Labour e secondo un sondaggio di YouGov la maggio Leggi la notizia su ilfoglio

sandrogaggioli : RT @ilfoglio_it: Ma quale generazione Corbyn, i giovani ora chiedono altro (ma in segreto). Alcuni attivisti ci raccontano il desiderio di… - Miti_Vigliero : RT @ilfoglio_it: Ma quale generazione Corbyn, i giovani ora chiedono altro (ma in segreto). Alcuni attivisti ci raccontano il desiderio di… - ernestocaprari : RT @ilfoglio_it: Ma quale generazione Corbyn, i giovani ora chiedono altro (ma in segreto). Alcuni attivisti ci raccontano il desiderio di… -