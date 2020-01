Irina Aleksandrova e la cena con Salvini e Savoini (Di martedì 14 gennaio 2020) Il Fatto racconta oggi che Irina Aleksandrova, la giornalista dell’agenzia di stampa Tass che aveva intervistato Matteo Salvini durante uno dei suoi viaggi a Mosca e che è andata a testimoniare alla procura di Milano nel caso dell’hotel Metropol, ha raccontato di aver cenato con il Capitano e con Gianluca Savoini in quattro occasioni, in particolare anche la sera prima dell’incontro che ha generato il caso Rubligate. Quel 17 Salvini è a Mosca per presenziare a un convegno organizzato da Confindustria Russia e dal suo presidente Ernesto Ferlenghi, già manager di Eni in Russia. L’allora ministro parla in una sala dell’hotel Lotte davanti a molti imprenditori. Tra loro c’è anche la giornalista della Tass. Irina Aleksandrova, dunque, compare già qui ed è lei stessa a spiegarlo ai magistrati. Nel pomeriggio di quel giorno, poi, Salvini incontra in modo ... Leggi la notizia su nextquotidiano

