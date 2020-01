Il test va bene, il Mose supera la prova del sollevamento (Di martedì 14 gennaio 2020) Dopo gli ‘stop and go’ dello scorso anno, e soprattutto le acque alte eccezionali di novembre e dicembre, sono riprese stamani le prove generali del Mose, il sistema di dighe mobili alle Bocche di porto chiamato a salvare Venezia dalle maree eccezionali.Non l’accelerazione auspicata dopo gli ultimi eventi, culminata con la nomina del ‘Supercommissario’ Elisabetta Spitz, ma si è trattato dei test di sollevamento, già programmati per gli impianti tra l’isola artificiale al centro della Bocca di porto del Lido e la diga di san Nicolò. L’intera barriera composta di 20 dighe mobili si è sollevata, a partire dalle 8.00 circa, per poi tornare negli alloggiamenti sul fondale alle ore 12.50.Al test di oggi, dalla ‘control room’ del Consorzio Venezia Nuova situata nell’isola artificiale, ha assistito il ... Leggi la notizia su huffingtonpost

Sashka1001 : De Micheli: 'Bene test sul Mose, in caso di emergenza le paratie funzioneranno' Le ultime parole famose! - LaCiuraRaffaele : Il test va bene, il Mose supera la prova del sollevamento - EmilioBerettaF1 : Il test va bene, il Mose supera la prova del sollevamento -