Cagliari, Nainggolan torna a San Siro. Giulini: “Stiamo facendo un favore all’Inter” (Di martedì 14 gennaio 2020) A margine della sfida di Coppa Italia tra la squadra di Conte e quella di Maran, il patron dei sardi ha parlato del futuro del centrocampista belga tornato nella scorsa estate in Sardegna: "È un giocatore dell’Inter, di grande valore e che si sta rilanciando bene. Purtroppo credo che stiamo facendo soprattutto un favore all’Inter. Un’operazione per la prossima stagione la vedo molto difficile". Leggi la notizia su fanpage

internewsit : Inter-Cagliari, Maran a San Siro con le seconde linee. C'è Nainggolan - TS - - ArmandoAreniell : Inter, il Cagliari starebbe pensando all'acquisto di Nainggolan - DonnarummaFans : Serie A, Cagliari-Milan 0-2, le pagelle della Gazzetta dello Sport -