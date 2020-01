Sci alpino, Martina Peterlini e le giovani azzurre in cerca di conferme nello slalom in notturna di Flachau (Di lunedì 13 gennaio 2020) Lo sci azzurro ha iniziato il 2020 nel modo giusto, trovando segnali positivi anche dove finora la crisi era già aperta da molto tempo. Si parla dello slalom femminile con l’Italia che in quel di Zagabria ha cominciato ad intravedere qualche sprazzo di luce per il proprio futuro. Sulle nevi croate Martina Peterlini ha centrato il miglior risultato della carriera, conquistando un prezioso quattordicesimo posto. Davvero una bella gara quella della giovane azzurra, che era alla sua seconda qualifica della carriera. Nella seconda manche la 22enne delle Fiamme Oro è stata eccezionale, rimontando ben quattordici posizioni. L’obiettivo adesso è quello di confermarsi anche domani a Flachau: Peterlini partirà ancora con un pettorale alto, ma punta assolutamente a conquistare punti che possano permetterle di migliorare la propria posizione nelle entry list. Sarà comunque una squadra ... Leggi la notizia su oasport

