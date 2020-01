Scandalo a Uomini e Donne: Anna Tedesco tradisce la De Filippi, Gianni Sperti come una furia (Di lunedì 13 gennaio 2020) Ancora un colpo di scena a Uomini e Donne. Questa volta, protagoniste di una forte discussione sono Anna Tedesco e Gemma . Le due dame non sono mai andate d’accordo e l’ultimo litigio riguarda Marcello. La Galgani durante la settimana si è sentita al telefono con il suo nuovo corteggiatore ma quest’ultima le ha chiesto espressamente un’esclusiva. Questo non è avvenuto perché si scoprirà che il cavaliere sente anche un’altra donna, Anna Tedesco. Quello che però sconvolgerà l’intero studio è l’accusa di Gianni Sperti… Vediamo i dettagli. Anna sta mentendo? Le accuse di Gianni Sperti Ormai è dai tempi di Giorgio Manetti che Gianni Sperti accusa Anna Tedesco di essere falsa. Ancora una volta, il noto opinionista si è scagliato contro la dama dopo aver osservato con attenzione un post da lei pubblicato su Instagram. Nel dettaglio, pare che la donna abbia ... Leggi la notizia su kontrokultura

