Mondragone Bene Comune: “Tanti miliardi dalla Regione non utilizzati” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiMondragone (Ce) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dell’associazione Mondragone Bene Comune.” “Come ha denunciato Il Sole 24 ore del 7 Gennaio scorso, ha dichiarato il portavoce dell’AMBC Gianni Pagliaro, c’è un tesoretto di oltre 38 miliardi di fondi Ue che non è stato ancora investito. Sono soltanto cinque le regioni italiane ad aver superato ad oggi la soglia del 40% nella certificazione delle spese sostenute rispetto alla dotazione complessiva dei fondi. Nell’ordine, Piemonte (49,96%), Emilia-Romagna (43,32%), Lombardia (40,75%) e Toscana (40,24%). Tra le regioni meno sviluppate, in testa c’è la Basilicata (36,48%) seguita, ma a distanza, dalla Calabria (29,35%). Seguono la Sardegna (26%), la Sicilia (25%) e in fondo ... Leggi la notizia su anteprima24

