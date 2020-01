Jojo Rabbit, una fiaba surreale contro i totalitarismi (Di lunedì 13 gennaio 2020) https://www.youtube.com/watch?v=vW NBzWHv6A In Jojo Rabbit a rubare la scena è un Hitler amico immaginario di un bambino, lo interpreta lo stesso regista Taika Waititi (la mano ironica dietro Thor: Ragnarok che prima si era fatto notare con Vita da vampiro in cui pure era protagonista), ed è la parte visivamente più impressionante, sta in tutti i trailer e viene usata per promuovere il film. Ed è giusto, fa impressione e fa ridere abbastanza. Ma il film è anche altro e per fortuna. L’idea centrale di Jojo Rabbit infatti non è tanto l’amico immaginario ma fare di una tipica storia di nazismo un film di formazione o coming of age. Jojo Rabbit è la storia di Jojo, bambino indottrinato dalla propaganda nazista fino al midollo che vive a Berlino con la mamma nei giorni del crollo del terzo Reich e dell’invasione degli alleati. Non è Germania anno zero, ma una gioiosa commedia nazista, per ... Leggi la notizia su wired

