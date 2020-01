Geely - Aston Martin e non solo: crescono gli appetiti cinesi per lInghilterra (Di lunedì 13 gennaio 2020) "La Cina è vicina" è uno slogan trito e ritrito: nel caso dellInghilterra e del mondo dellauto, però, lespressione un po abusata rischia di essere molto vera. In silenzio e un passo alla volta, come nella migliore tradizione del paese (abituato più a fare che a parlare e ancor meno a far sapere), Pechino si sta prendendo i pezzi pregiati dellindustria automobilistica di Sua Maestà. Il nuovo anno è iniziato con un affondo importante: il gruppo Geely si candida a fare il cavaliere bianco della traballante Aston Martin, gravata da un mare di debiti (quasi 900 milioni di sterline a fronte di soli 100 milioni di cassa). Ed è difficile, a questo punto, non vederci una strategia di conquista per lindustria del paese. Geely, che è anche proprietaria della Volvo, ha dunque bussato alla porta della Casa che sforna le auto preferite di James Bond, proponendosi per rilevarne una quota o ... Leggi la notizia su quattroruote

