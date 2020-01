9-1-1, la seconda stagione al via su Rai 2. Cast, trama e anticipazioni (Di lunedì 13 gennaio 2020) Da lunedì 13 gennaio su Rai 2, tornano in prima visione in chiaro le situazioni al limite di 9-1-1, il procedural drama creato dal genio di Ryan Murph. Il telefilm racconta le eroiche avventure di pompieri, paramedici e operatori di pronto intervento della città di Los Angelels, i quali rischiano ogni giorno la vita per salvare persone che si trovano in situazioni di pericolo. Diciotto nuovi episodi (otto in più rispetto alla prima stagione) per nove prime serate. Al centro della nuova trama ci sarà un devastante terremoto che metterà in ginocchio la città di Los Angeles: uno scenario drammatico nel quale i protagonisti dovranno far fronte a nuove emergenze e nuovi drammi personali, come la segreta passione che travolge il capitano Bobby Nash e la poliziotta Athena Grant. 9-1-1, stagione 2: JENNIFER LOVE HEWITT e RYAN GUZMAN entrano nel Cast Tra le novità più attese di questa nuova ... Leggi la notizia su tvsoap

Eurosport_IT : GRANDE FEDEEEEEEE, COMBINATA VINCENTE! ?????? 12a vittoria in carriera in Coppa del Mondo, la seconda in questa stagi… - badtasteit : #Titans (seconda stagione): la recensione - SeriesDesperate : E abbiamo un'altra new entry nella seconda metà di stagione di #ThisIsUs -