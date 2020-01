Morti due escursionisti sulle Alpi Apuane (Di domenica 12 gennaio 2020) Due escursionisti, un ragazzo e una ragazza, sono Morti sulle Alpi Apuane, precipitando da una parete del monte Sella. La zona della tragedia non è lontana da Resceto, comune in provincia di Massa Carrara, un'area che sta al confine tra quest'ultima provincia e quella di Lucca. Come si legge sul sito della Nazione, i due ragazzi sono Morti dopo essere precipitati da una parete che guarda il rifugio Nello Conti. Proprio da qui sarebbero partite le richieste di soccorso. Sul posto i gli uomini del soccorso Alpino e l'elisoccorso Pegaso 3 decollato dal Cinquale che hanno potuto solo constatare il decesso. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che i due stessero camminando e che fossero legati insieme da una corda. Un testimone avrebbe visto poi i due precipitare nel vuoto e avrebbe dato l'allarme. Le indagini sono affidate ai carabinieri. Leggi la notizia su agi

