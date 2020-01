Auto sbanda,poi brucia:2 morti a Genova

Due persone sono morte in un incidente stradale adopo che l'su cui si trovavano hato andando a urtare contro il guard rail, nella zona di corso Europa. La vettura si è poi capovolta prendendo fuoco. Una terza persona è stata messa in salvo e trasferita in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Ancora da chiarire la dinamica esatta dell'incidente, avvenuto in piena notte.(Di domenica 12 gennaio 2020)