Assente ad Hammamet: Pd senza coraggio - (Di domenica 12 gennaio 2020) Stefania Craxi Non mi illudevo certo che il Partito democratico e Nicola Zingaretti avessero il coraggio politico e l'onesta intellettuale, trascorsi venti anni dalla scomparsa di Bettino Craxi in esilio, di partecipare alle iniziative tunisine. Sarebbe stato sconfessare se stessi e i loro percorsi politici. Del resto, se non fai i conti con la tua storia, come puoi fare i conti con quella altrui? Le contraddizioni del Pd, erede di una certa tradizione, il suo riformismo un tanto al chilo figlio di un certo «manipulitismo», che rappresenta moralmente l'atto fondativo del centrosinistra nostrano, sono, oggi come ieri, il vero impedimento. Resto convinta che volare ad Hammamet sarebbe stato un gesto che vale più di tante parole e delle incomprensibili discussioni che vengono invocate su Craxi, non si sa a quale titolo e con quale legittimità. Discussioni che hanno il sapore di ... Leggi la notizia su ilgiornale

