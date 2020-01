Grande Fratello Vip 4, Serena Enardu ex di Pago non entra (Di sabato 11 gennaio 2020) Grande Fratello Vip il televoto fino a domani venerdì 10 gennaio su Serena Enardu ex di Pago vuoi farla entrare nella casa? Update 10/01: con il 51% il pubblico ha deciso di non far restare per una settimana Serena in casa. Alfonso Signorini inaugura il televoto “gossip” per il Grande Fratello Vip. Tra i 19 concorrenti (qui tutto l’elenco) c’è Pacifico Settembre in arte Pago che con la sua ormai ex aveva partecipato a Temptation Island Vip e proprio quella partecipazione avrebbe portato alla rottura della coppia con la sua ex Serena Enardu che lo avrebbe tradito. Prima di entrare nella casa Signorini fa vedere a Pago le immagini della trasmissione con il cantante che non nega di avere ancora sentimenti per la ragazza. Anche Serena Enardu è al Grande Fratello Vip ma sarà solo il pubblico a decidere se entrerà o meno all’interno della casa. Pupo, opinionista ... Leggi la notizia su dituttounpop

GrandeFratello : Eccolo il Privé che ci piace! Tra i mostri sacri del Grande Fratello ed un Fabio Testi che si è integrato decisamen… - davidemaggio : GF VIP vs Milly Carlucci. Antonella Elia: «Che palle 'ste trasmissioni che fa. Spogliamoci nude per fotterle l’as… - QuiMediaset_it : Ottimo debutto per la quarta edizione di #GFVIP condotto da @alfosignorini: supera 3.600.000 spettatori e si aggiud… -