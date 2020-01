Dogman, stasera in prima tv la fiaba nera di Matteo Garrone (Di sabato 11 gennaio 2020) Col senno di poi, cioè dopo aver visto Pinocchio, viene da chiedersi se per il ruolo di protagonista di Dogman Garrone non avesse pensato a Roberto Benigni. Perché nel protagonista Marcello Fonte sembra di riconoscere qualcosa della naïveté del Benigni giovane. Ricordiamo anche che, per una di quelle curiose ma talvolta rivelatrici coincidenze, Fonte ricevette il premio di miglior attore a Cannes proprio dalle mani di Benigni. Sarebbe stato, quello, il primo di una lunga serie di riconoscimenti al film di Matteo Garrone, stasera in prima tv su RaiTre alle 21.30. Tra i quali 9 David di Donatello e, ancora per Fonte, il premio come migliore attore agli EFA del 2018, il cosiddetto Oscar europeo. La singolare natura di Marcello Fonte, “keatoniana” l'ha definita Garrone, è uno dei punti di forza del film. Proprio l'incontro con l'attore spinse il regista, che aveva già cominciato a ... Leggi la notizia su optimaitalia

