Wanda Nara: "Sono una ragazza ​semplice che non rompe le palle" - (Di venerdì 10 gennaio 2020) Novella Toloni All'esordio come opinionista al Grande Fratello Vip, la showgirl argentina ha mostrato il suo lato più ironico e in un'intervista al settimanale Grazia ha svelato di essere una persona che non ama dare fastidio Wanda Nara è la donna del momento, tutti la vogliono. Dagli studi di Tiki Taka al ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip (per far conoscere un lato diverso di se stessa) fino ad arrivare alle copertine sulle riviste più importanti. La "ragazza con la valigia" - come si è definita lei stessa per la continua spola tra Parigi e Milano - ha confessato al settimanale "Grazia" di essere una donna semplice che non ama dare fastidio. Deve averlo intuito Alfonso Signorini che l'ha voluta al suo fianco nel ruolo di opinionista nella quarta edizione del Gf Vip. Poco importa che Wanda Nara sia stata la seconda scelta, dopo il mancato contratto a Giulia De ... Leggi la notizia su ilgiornale

