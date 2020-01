Siria, nuovo raid aereo ad Idlib: diverse vittime. La Turchia annuncia il cessate il fuoco (Di venerdì 10 gennaio 2020) nuovo raid aereo a Idlib, in Siria. Colpito un un depositi di armi appartenente a milizie irachene. Otto le vittime. annunciato il cessate il fuoco. Idlib (Siria) – Non si fermano i raid aereo su Idlib. L’ultimo attacco è stato registrato nella giornata di giovedì 10 gennaio 2020 quando alcuni missili hanno colpito depositi di armi appartenenti a milizie irachene. Almeno 8 morti. L’attentato è avvenuto nel giorno dell’annuncio del cessate il fuoco almeno per un mese nella zona di Idlib, dopo l’accordo tra Russia e Turchia. raid aereo alla vigilia di Natale Alla vigilia di Natale un attacco ha colpito un edificio scolastico utilizzato come rifugio. Il bilancio è molto grave: otto morti, tra i quali cinque bambini. Il numero, però, potrebbe aumentare nelle prossime ore visto le diverse persone rimaste ferite raid aereo su Idlib, 19 ... Leggi la notizia su newsmondo

