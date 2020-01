Post-Boccia, chi c'è e chi resta fuori Per ora in solo Bonomi e Mattioli (Di venerdì 10 gennaio 2020) Si avvicina la scelta dei saggi di Confindustria per la designazione del nuovo presidente e partono le interviste degli aspiranti candidati per “presentare” al Sistema dell'Aquilotto le proprie velleità ed impressionare così gli associati, cercando di acquisire vantaggi di posizione nei confronti degli altri runner. Il numero uno di Assolombarda Carlo Bonomi è partito da tempo. A inizio autunno si è mosso il bresciano Giuseppe Pasini e nelle ultime settimane si sono palesati con contenuti programmatici anche il triestino Andrea Illy e il modenese Emanuele Orsini. All’appello manca la torinese Licia Mattioli, una delle vicepresidenti della squadra di Vincenzo Boccia. Segui su affaritaliani.it Leggi la notizia su affaritaliani

Affaritaliani : Post-Boccia, chi c'è e chi resta fuori Per ora in solo Bonomi e Mattioli - Il__Boccia : @Max_883 @SkalRockblock @abettertweets @Eroubriaca Te sei quello che me frega i post?? - CARLODITODARO : Chieste a gran voce le dimissioni di maio . Lucia Annunziata, in un durissimo editoriale pubblicato sull’Huffingto… -