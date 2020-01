Gf Vip Licia Nunez, l’allusione inaspettata: “Imma, davvero hai smesso di amarmi?” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Licia Nunez torna a parlare di Imma Battaglia al Grande Fratello Vip: le nuove dichiarazioni in confessionale Licia Nunez sta raccontando come sono andate le cose tra lei e Imma Battaglia. Le due sono state insieme per sette anni e la storia è finita nel 2010, anno in cui Imma ha conosciuto Eva. Le tempistiche … L'articolo Gf Vip Licia Nunez, l’allusione inaspettata: “Imma, davvero hai smesso di amarmi?” proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

BlitzQuotidiano : Grande Fratello Vip, Licia Nunez: “Ho perso un bambino a 24 anni e…” - zazoomnews : Grande Fratello Vip 4 Licia Nunez: “Ho perso un bambino a 24 anni poi ho iniziato a bere” - #Grande #Fratello… - Ileniasa25 : RT @trash_italiano: Imma Battaglia replica a Licia Nunez dopo l'accusa di tradimento -