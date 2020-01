Cast e personaggi di NCIS Los Angeles 11 su Rai2, Sam e Callen tra ISIS e minacce globali: trame episodi del 10 gennaio (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il Cast e personaggi di NCIS Los Angeles 11 debuttano su Rai2 da venerdì 10 gennaio. Le vicende action della squadra di Sam e Callen ripartono da dove si era conclusa la decima stagione, che ha visto un'attesa reunion di JAG sullo schermo. I nuovi episodi sono trasmessi a breve distanza dagli Stati Uniti (dove domenica andrà in onda il tredicesimo appuntamento). Nel Cast e personaggi di NCIS Los Angeles 11 tornano Chris O'Donnell nei panni di Grisha "G." Callen, NCIS Special Agent in carico; Daniela Ruah interpreta Kensi Blye, agente speciale dell'NCIS; Eric Christian Olsen è Marty Deeks, LAPD/NCIS Liaison Detective; Barrett Foa nel ruolo di Eric Beale, operatore tecnico senior dell'NCIS; Renée Felice Smith è Nell Jones, agente speciale dell'NCIS e analista dell'Intelligence; dopo diverse apparizioni nella decima stagione, Linda Hunt torna in qualità di regular Cast nei panni di ... Leggi la notizia su optimaitalia

