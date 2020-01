WTA Shenzhen 2020: Muguruza batte Diyas, Alexandrova supera Wang e volano in semifinale (Di giovedì 9 gennaio 2020) Si sono da poco conclusi i quarti di finale del torneo WTA Shenzhen 2020. Nel primo match la spagnola Garbine Muguruza (n. 35) ha avuto la meglio in tre set 6-4 6-2 6-4 sulla kazaka Zarina Diyas (n. 75). Nel primo set è stato decisivo il settimo game quando la 26enne ha strappato per la seconda volta il servizio all’avversaria. La reazione della tennista del Kazakistan è arrivata nel secondo parziale dove è stata capace di ottenere ben tre break. Nell’ultimo set le qualità di Muguruza sono venute a galla e nel nono game ha piazzato il break vincente. Grande spettacolo nel match tra Ekaterina Alexandrova che ha superato 2-1 (3-6 6-4 6-3) Qiang Wang. La numero 28 del mondo ha ceduto per due volte il servizio nel primo set ma è stata capace di ottenere ben quattro break. La tennista russa ha reagito con grande veemenza conquistando il secondo parziale. Nell’ultimo e ... Leggi la notizia su oasport

