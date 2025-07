Caldo allo zoo di Parigi ghiaccioli per nutrire gli animali

Gli animali dello zoo di Parigi affrontano l’ondata di caldo con soluzioni creative e rinfrescanti. Con temperature che superano i 35°C, i guardiani hanno introdotto ghiaccioli al sangue nel menu degli animali, un gesto che unisce cura e innovazione per garantire il loro benessere in queste giornate torride. Un esempio di come l’amore per gli animali possa ispirare strategie sorprendenti per proteggerli dal caldo estivo.

Gli animali dello zoo di Parigi in questi giorni sono stati nutriti con prelibatezze congelate a causa dell’ondata di caldo che ha fatto salire le temperature in tutta la Francia, colpendo in particolare la capitale. Le temperature nel Paese hanno superato i 35 gradi: i guardiani dello zoo parigino hanno fornito agli animali cibo congelato nel tentativo di offrire loro un po’ di sollievo immediato. Il menu prevedeva ghiaccioli al sangue per i leoni e ghiaccioli all’anguria per le giraffe. “È come mangiare un gelato: è piacevole per circa 20? ha spiegato Alexis Lecu, veterinario capo dello zoo di Parigi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caldo, allo zoo di Parigi ghiaccioli per nutrire gli animali

