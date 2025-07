Ufficiale la storica squadra cancellata dal calcio professionistico | tifosi sconvolti

La storia del Brescia Calcio, una delle squadre più amate e tradizionali del panorama italiano, è giunta a un punto di svolta drammatico. Dopo settimane di incertezza, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha annunciato ufficialmente la cancellazione del club dal calcio professionistico, lasciando tifosi e appassionati nello sconforto più totale. Questa decisione segna un capitolo triste ma fondamentale: scopriamo insieme i motivi e le possibili ripercussioni di questa difficile scelta.

– Dopo giorni di attesa e tensione, la notizia è diventata ufficiale: il Brescia Calcio è stato estromesso da tutte le competizioni calcistiche professionistiche. Lo ha comunicato la Federazione Italiana Giuoco Calcio con una nota che non lascia margini di interpretazione. Il club, sotto la gestione del presidente Massimo Cellino, non ha rispettato i requisiti necessari per ottenere la licenza nazionale per la stagione 20252026. Così si chiude nel modo peggiore una storia lunga 114 anni. Una parabola discendente carica di polemiche e inadempienze.