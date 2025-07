Superman | rivelata una scena tagliata dopo le controverse reazioni ai Test-Screening

Dopo le reazioni controverse ai test screening, i fan di Superman sono rimasti in attesa di scoprire quali sorprese riservasse il film. Ora, grazie alle rivelazioni di Sara Sampaio e María Gabriela de Faría, emergono dettagli su una scena tagliata che potrebbe cambiare le carte in tavola. James Gunn, noto per le sue attente revisioni, ha deciso di apportare modifiche significative. Ma cosa ci aspetta ora? Scopriamo insieme i retroscena di questa decisione.

I membri del cast di Superman, Sara Sampaio e María Gabriela de Faría, hanno rivelato che una scena in particolare del film è stata tagliata dopo le reazioni negative del pubblico dei test screening. Avevamo sentito che James Gunn aveva apportato alcune modifiche significative a Superman in seguito ai back negativi dei test screening (cosa che di solito accade in qualsiasi film), ora abbiamo alcuni dettagli su una scena in particolare che coinvolge Ultraman e Krypto. Parlando con Jakes Takes, Sara Sampaio (Eve Teschmacher) e María Gabriela de Faría (l’Ingegnere) hanno rivelato che una sequenza in cui il potente clone (?) di Superman prende a pugni il cagnolino dell’Uomo d’Acciaio è stata rimossa dopo quella che sembra essere stata una reazione piuttosto negativa da parte del pubblico dei test screening. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: superman - scena - tagliata - reazioni

Superman del dc universe condivide una scena chiave con man of steel del dceu - Superman, il simbolo di speranza e forza del DC Universe, si evolve attraverso diverse interpretazioni cinematografiche.

Batman v Superman: Dawn of Justice, 5 domande senza risposta; Superman di James Gunn: Perché la Scena Pugno a Krypto È Stata Tagliata Dopo i Test Screening; Scena tagliata di superman | il motivo dietro la scelta di james gunn.

Superman ha tagliato una scena controversa dopo una proiezione di prova negativa - Superman arriverà molto presto al cinema e farà a meno di una scena ritenuta poco gradita dopo una proiezione di prova: di quale si tratta? Come scrive comingsoon.it

Superman: una scena controversa è stata rimossa dopo i test screening, lo rivelano due attrici del cast - Sara Sampaio e María Gabriela de Faría svelano un retroscena curioso sul film di James Gunn: una sequenza ha suscitato reazioni così forti da essere eliminata prima dell'uscita in sala. Riporta msn.com