SWITCH Ultrahand Overlay 1.98 | Aggiornamento con Correzioni e Miglioramenti all’Interfaccia

Ultrahand Overlay 1.9.8 arriva con un restyling che fa la differenza! Questo aggiornamento, pensato per ottimizzare l’esperienza utente, introduce correzioni di bug fondamentali e miglioramenti all'interfaccia, garantendo una gestione dei file più fluida e intuitiva. Dalle ottimizzazioni nella conversione pchtxt2ips alle nuove funzionalità, ogni dettaglio è stato perfezionato per offrirti un'esperienza senza precedenti. Scopri tutte le novità e porta Ultrahand Overlay al massimo del suo potenziale!

Ultrahand Overlay, il potente sostituto del Tesla Menu per Nintendo Switch, ha appena ricevuto il suo ultimo aggiornamento— versione 1.9.8! Questa release include correzioni di bug, miglioramenti all'interfaccia utente e ottimizzazioni per una migliore esperienza nella gestione dei file e dei mod. Novità in Ultrahand Overlay 1.9.8. Correzioni di Bug e Miglioramenti Importanti. Risolto il problema nella conversione pchtxt2ips che non nominava correttamente i file IPS. Questo bug era causato da un cambiamento nella direttiva NOFSTREAM nella versione 1.9.7 (non gestita correttamente).

