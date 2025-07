Al via Le Spiagge della Salute consulti medici in 8 località balneari

Al via le Spiagge della Salute, un’iniziativa innovativa che unisce prevenzione e relax sulle splendide coste italiane. In otto località balneari, cittadini di tutte le età potranno usufruire di consulti medici gratuiti e attività educative per promuovere uno stile di vita sano in un’atmosfera piacevole. Un’occasione imperdibile per prendersi cura di sé divertendosi: scopri come partecipare e vivere il benessere al mare!

ROMA - Prevenzione e divertimento si incontrano sul bagnasciuga con Le Spiagge della Salute, il nuovo evento itinerante, promosso da ASC Attività Sportive Confederate, in collaborazione con il Sindacato Italiano Balneari (SIB), con i patrocini del Ministero della Salute, del Ministero del Lavoro e d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Al via "Le Spiagge della Salute", consulti medici in 8 località balneari

