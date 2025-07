Chiara Cainelli costretta a chiudere il suo profilo Instagram | Qualcuno sta comprando followers per danneggiarmi

Chiara Cainelli, ex concorrente del Grande Fratello, si trova al centro di un episodio inquietante: qualcuno sta acquistando followers falsi per danneggiarla, portandola a chiudere il suo profilo Instagram. La sua storia mette in luce le insidie del mondo social e l'importanza di proteggere la propria reputazione digitale. Scopriamo insieme cosa è accaduto e come la influencer sta affrontando questa difficile situazione. Continua a leggere.

Attraverso una story condivisa su Instagram, l'ex concorrente del Grande Fratello ha fatto sapere di essere costretta a rendere privato il suo account perchĂ© qualcuno starebbe comprando followers falsi da indirizzare sul suo profilo per tentare di boicottarla. Cosa è successo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

